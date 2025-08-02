«Вы обязаны сюда приехать»: Американские блогеры рассказали о путешествии в один из регионов РФ
Американские блогеры Молли и Мэтт восхитились путешествием в Дагестан
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dabbleandtravel
Американские блогеры Молли и Мэтт, ведущие YouTube-канал Dabble and Travel, поделились своими впечатлениями от однодневной поездки в Дагестан. Они признались, что регион вызвал у них восторг.
«Здесь столько всего интересного, например, Дербент, старейший город России, или монстр Каспия — старый советский самолёт-амфибия на берегу моря», — поделились они впечатлениями.
Блогеры отметили, что успели увидеть множество колоритных населённых пунктов и получили широкий выбор экстремальных развлечений. По словам Молли и Мэтта, их приятно удивила местная кухня и доступность региона для туризма. Они уже решили, что обязательно вернутся в Дагестан.
Это уже не первый раз, когда зарубежные блогеры поражаются Россией, например, недавно столица удивила жительницу ОАЭ. Каролина Марлини решила проверить чистоту улиц Москвы на видео и прошлась по центру столицы в белоснежных носках. Результат приятно удивил не только её, но и миллионы зрителей.