Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 14:23

«Вы обязаны сюда приехать»: Американские блогеры рассказали о путешествии в один из регионов РФ

Американские блогеры Молли и Мэтт восхитились путешествием в Дагестан

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dabbleandtravel

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dabbleandtravel

Американские блогеры Молли и Мэтт, ведущие YouTube-канал Dabble and Travel, поделились своими впечатлениями от однодневной поездки в Дагестан. Они признались, что регион вызвал у них восторг.

«Здесь столько всего интересного, например, Дербент, старейший город России, или монстр Каспия — старый советский самолёт-амфибия на берегу моря», — поделились они впечатлениями.

Блогеры отметили, что успели увидеть множество колоритных населённых пунктов и получили широкий выбор экстремальных развлечений. По словам Молли и Мэтта, их приятно удивила местная кухня и доступность региона для туризма. Они уже решили, что обязательно вернутся в Дагестан.

Горит желанием приехать: Американский блогер IShowSpeed планирует тур по России
Горит желанием приехать: Американский блогер IShowSpeed планирует тур по России

Это уже не первый раз, когда зарубежные блогеры поражаются Россией, например, недавно столица удивила жительницу ОАЭ. Каролина Марлини решила проверить чистоту улиц Москвы на видео и прошлась по центру столицы в белоснежных носках. Результат приятно удивил не только её, но и миллионы зрителей.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Общество
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar