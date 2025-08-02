«Вы обязаны сюда приехать»: Американские блогеры рассказали о путешествии в один из регионов РФ

Американские блогеры Молли и Мэтт, ведущие YouTube-канал Dabble and Travel, поделились своими впечатлениями от однодневной поездки в Дагестан. Они признались, что регион вызвал у них восторг.

«Здесь столько всего интересного, например, Дербент, старейший город России, или монстр Каспия — старый советский самолёт-амфибия на берегу моря», — поделились они впечатлениями.

Блогеры отметили, что успели увидеть множество колоритных населённых пунктов и получили широкий выбор экстремальных развлечений. По словам Молли и Мэтта, их приятно удивила местная кухня и доступность региона для туризма. Они уже решили, что обязательно вернутся в Дагестан.