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17 июля, 15:22

Не жалея ног: Блогер из Дубая устроила проверку Красной площади, пройдясь по ней в белых носках

Блогер из Дубая прошлась по Москве в белых носках, и они остались чистыми

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CarolineMarlini

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CarolineMarlini

Блогерша из ОАЭ Каролина Марлини решила проверить чистоту улиц Москвы необычным способом — она прошлась по центру столицы в белоснежных носках. Результат приятно удивил не только её, но и миллионы зрителей. Каролина Марлини прибыла в Москву по приглашению VK вместе с группой популярных блогеров из ОАЭ, Индии и Колумбии. На одной из прогулок девушка решила провести эксперимент: надела новые белые носки и отправилась на экскурсию по Красной площади и Никольской улице.

Блогер из Дубая прошлась по Москве в белых носках, и они остались чистыми. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CarolineMarlini

По пути она наслаждалась мороженым у ГУМа и снимала свою прогулку на камеру. В завершении видео Каролина сняла носки и показала их подписчикам — те остались чистыми.

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Ранее в июне два белорусских блогера, Виталий Храмцов и Антоха Драматург, отправились в необычное путешествие — они дошли пешком из Минска до Москвы. Их путь занял 24 дня, за которые они преодолели 790 километров и сделали более 1,3 миллиона шагов. Каждый день блогеры вели прямые эфиры, самый продолжительный из которых длился 20 часов. По ходу маршрута они рассказывали подписчикам о своих ощущениях, трудностях и встречах.

Милена Скрипальщикова
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