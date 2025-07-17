Не жалея ног: Блогер из Дубая устроила проверку Красной площади, пройдясь по ней в белых носках
Блогер из Дубая прошлась по Москве в белых носках, и они остались чистыми
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CarolineMarlini
Блогерша из ОАЭ Каролина Марлини решила проверить чистоту улиц Москвы необычным способом — она прошлась по центру столицы в белоснежных носках. Результат приятно удивил не только её, но и миллионы зрителей. Каролина Марлини прибыла в Москву по приглашению VK вместе с группой популярных блогеров из ОАЭ, Индии и Колумбии. На одной из прогулок девушка решила провести эксперимент: надела новые белые носки и отправилась на экскурсию по Красной площади и Никольской улице.
Блогер из Дубая прошлась по Москве в белых носках, и они остались чистыми. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CarolineMarlini
По пути она наслаждалась мороженым у ГУМа и снимала свою прогулку на камеру. В завершении видео Каролина сняла носки и показала их подписчикам — те остались чистыми.
Ранее в июне два белорусских блогера, Виталий Храмцов и Антоха Драматург, отправились в необычное путешествие — они дошли пешком из Минска до Москвы. Их путь занял 24 дня, за которые они преодолели 790 километров и сделали более 1,3 миллиона шагов. Каждый день блогеры вели прямые эфиры, самый продолжительный из которых длился 20 часов. По ходу маршрута они рассказывали подписчикам о своих ощущениях, трудностях и встречах.