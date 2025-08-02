Вашингтон уличили в цинизме из-за уничтожения продовольственной помощи

Более 60 тысяч тонн американской продовольственной помощи простаивают на складах по всему миру, и часть из них вскоре будет уничтожена. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на данные госдепартамента.

«Более 60 тысяч тонн продовольствия простаивают на складах в США и по всему миру. Срок годности некоторых товаров истекает... Стикеры с надписью «уничтожить» были наклеены на этой неделе на сотни ящиков с продовольственной помощью США», — говорится в сообщении издания.

В штате Джорджия тысячи тонн международной продовольственной помощи остаются невостребованными после сворачивания деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). При этом часть этих запасов планируется утилизировать в ближайшее время.

В штате Род-Айленд также простаивают около 185 тысяч коробок с продовольствием стоимостью около 75 миллионов долларов, которые были оплачены американскими властями, но так и не были отправлены по назначению.