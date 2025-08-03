Российская Team Spirit обыграла украинскую Na'Vi и вышла в финал турнира по CS2
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Российский киберспортивный коллектив Team Spirit пробился в гранд-финал престижного турнира IEM Cologne 2025 по CS2, одержав победу над украинской командой Natus Vincere (Na'Vi) со счётом 2:1. Это уже четвёртая победа «Драконов» подряд над соперниками под руководством Алекси Aleksib Виролайнена.
Несмотря на уверенный старт Na'Vi на карте Mirage, команде не удалось удержать преимущество. Однако россияне смогли переломить ход матча, взяв решающую карту Ancient, полностью контролируя игру.
В финале Team Spirit встретится с немецкой MOUZ. Для российского коллектива это шанс завоевать третий трофей в 2025 году. Турнир в Кёльне стал историческим для Spirit — команда впервые вышла в финал этого престижного соревнования.
Ранее сообщалось, что в финале Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде Team Spirit из России уверенно разгромила Team Falcons из Саудовской Аравии в Dota 2 со счётом 3:0. В составе команды — россияне Денис Larl Сигитов, Ярослав Miposhka Найдёнов, Александр rue Филин, украинец Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов, который был признан лучшим игроком турнира.