Российский киберспортивный коллектив Team Spirit пробился в гранд-финал престижного турнира IEM Cologne 2025 по CS2, одержав победу над украинской командой Natus Vincere (Na'Vi) со счётом 2:1. Это уже четвёртая победа «Драконов» подряд над соперниками под руководством Алекси Aleksib Виролайнена.

Несмотря на уверенный старт Na'Vi на карте Mirage, команде не удалось удержать преимущество. Однако россияне смогли переломить ход матча, взяв решающую карту Ancient, полностью контролируя игру.