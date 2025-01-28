Фанаты Team Spirit и Na'Vi устроили поножовщину в компьютерном клубе на Кубани

Конфликт начался во время карточной игры и постепенно перешёл в подсобное помещение, где разразилась драка, сопровождавшаяся кровавыми ножевыми ранениями и взаимными обвинениями в наркоторговле. Пострадавших госпитализировали, полиция проводит расследование всех деталей инцидента.

Ранее Life.ru сообщил, что в центре Таганрога произошла драка с применением оружия, в результате которой несколько человек получили травмы. Конфликт возник, когда группа людей на такси подъехала к другой группе незнакомцев, началась потасовка. Участники драки сбивали друг друга на землю, нанося удары. Полиция быстро прибыла на место, но участники конфликта успели убежать.