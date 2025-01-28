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28 января, 19:28

Фанаты Team Spirit и Na'Vi устроили поножовщину в компьютерном клубе на Кубани

Фанаты киберклубов Team Spirit и Na'Vi устроили поножовщину в компьютерном клубе Краснодара. Об этом сообщает Mash.

Поножовщина в компьютерном клубе Краснодара. Видео © Telegram / Mash

Конфликт начался во время карточной игры и постепенно перешёл в подсобное помещение, где разразилась драка, сопровождавшаяся кровавыми ножевыми ранениями и взаимными обвинениями в наркоторговле. Пострадавших госпитализировали, полиция проводит расследование всех деталей инцидента.

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Ранее Life.ru сообщил, что в центре Таганрога произошла драка с применением оружия, в результате которой несколько человек получили травмы. Конфликт возник, когда группа людей на такси подъехала к другой группе незнакомцев, началась потасовка. Участники драки сбивали друг друга на землю, нанося удары. Полиция быстро прибыла на место, но участники конфликта успели убежать.

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Telegram / Mash

Александра Мышляева
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