Фанаты Team Spirit и Na'Vi устроили поножовщину в компьютерном клубе на Кубани
Фанаты киберклубов Team Spirit и Na'Vi устроили поножовщину в компьютерном клубе Краснодара. Об этом сообщает Mash.
Поножовщина в компьютерном клубе Краснодара. Видео © Telegram / Mash
Конфликт начался во время карточной игры и постепенно перешёл в подсобное помещение, где разразилась драка, сопровождавшаяся кровавыми ножевыми ранениями и взаимными обвинениями в наркоторговле. Пострадавших госпитализировали, полиция проводит расследование всех деталей инцидента.
Ранее Life.ru сообщил, что в центре Таганрога произошла драка с применением оружия, в результате которой несколько человек получили травмы. Конфликт возник, когда группа людей на такси подъехала к другой группе незнакомцев, началась потасовка. Участники драки сбивали друг друга на землю, нанося удары. Полиция быстро прибыла на место, но участники конфликта успели убежать.
Telegram / Mash