В центре Таганрога произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

В центре Таганрога Ростовской области произошла драка со стрельбой. Несколько человек пострадали, сообщает местный паблик «ЧП Таганрог».

В Таганроге произошла драка. Видео © Telegram / ЧП Таганрог

Конфликт начался, когда к месту происшествия подъехала группа людей на такси. Они вступили в драку с другой группой неизвестных. Участники потасовки сбивали друг друга на землю, нанося удары руками и ногами. Затем прогремел взрыв, однако информация о том, был ли это выстрел, отсутствует.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону отметили, что инцидент произошёл рано утром 25 января. Сотрудники полиции сразу прибыли на место происшествия, но участников драки там не оказалось. Позднее выяснилось, что 23-летний житель Таганрога обратился за медпомощью.