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Регион
11 января, 12:52

В кафе Сухума в Абхазии произошла перестрелка, пострадали три человека

Кафе в Сухуме, где случилась перестрелка. Обложка © МВД Абхазии

Кафе в Сухуме, где случилась перестрелка. Обложка © МВД Абхазии

В кафе столицы Абхазии Сухума произошла перестрелка между посетителями. Пострадали трое человек, задержан один из стрелявших, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Перестрелка у кафе в Сухуме. Видео © Telegram / Новости | ЧП АБХАЗИЯ

«В 14.00 часов 11 января произошла перестрелка между посетителями кафе «Бисквит» в г. Сухум. По предварительным данным в результате перестрелки трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы в ЦРБ, один стрелявший скрылся в места преступления», — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что правоохранители смогли задержать беглого подозреваемого. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия, криминалисты изучают место происшествия.

По информации SHOT, все трое пострадавших скончались в больнице от полученных ранений. Местные СМИ пишут, что задержанный полицией участник конфликта работает в местной администрации.

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Ранее Life.ru сообщал об инциденте со стрельбой в черногорской Цетинье вечером 1 января. Отдыхавший в баре мужчина начал стрелять по другим посетителям, а после вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Среди убитых были и его родные. Согласно последним обновлениям, погибли 12 человек, в том числе двое детей.

Юрий Лысенко
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