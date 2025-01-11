В кафе Сухума в Абхазии произошла перестрелка, пострадали три человека

В кафе столицы Абхазии Сухума произошла перестрелка между посетителями. Пострадали трое человек, задержан один из стрелявших, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Перестрелка у кафе в Сухуме. Видео © Telegram / Новости | ЧП АБХАЗИЯ

«В 14.00 часов 11 января произошла перестрелка между посетителями кафе «Бисквит» в г. Сухум. По предварительным данным в результате перестрелки трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы в ЦРБ, один стрелявший скрылся в места преступления», — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что правоохранители смогли задержать беглого подозреваемого. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия, криминалисты изучают место происшествия.