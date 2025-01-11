В кафе Сухума в Абхазии произошла перестрелка, пострадали три человека
Кафе в Сухуме, где случилась перестрелка. Обложка © МВД Абхазии
В кафе столицы Абхазии Сухума произошла перестрелка между посетителями. Пострадали трое человек, задержан один из стрелявших, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Перестрелка у кафе в Сухуме. Видео © Telegram / Новости | ЧП АБХАЗИЯ
«В 14.00 часов 11 января произошла перестрелка между посетителями кафе «Бисквит» в г. Сухум. По предварительным данным в результате перестрелки трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы в ЦРБ, один стрелявший скрылся в места преступления», — сказано в публикации.
В ведомстве добавили, что правоохранители смогли задержать беглого подозреваемого. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия, криминалисты изучают место происшествия.
По информации SHOT, все трое пострадавших скончались в больнице от полученных ранений. Местные СМИ пишут, что задержанный полицией участник конфликта работает в местной администрации.
Ранее Life.ru сообщал об инциденте со стрельбой в черногорской Цетинье вечером 1 января. Отдыхавший в баре мужчина начал стрелять по другим посетителям, а после вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Среди убитых были и его родные. Согласно последним обновлениям, погибли 12 человек, в том числе двое детей.