«Это мой Новый год, мои правила»: Блогера Пашаева арестовали за стрельбу в Москве

Блогер Ренат Пашаев так много кутил в новогоднюю ночь, что его пришлось арестовать. Причиной задержания стали стрельба из окна машины в Москве и нецензурные высказывания в адрес полицейских. Всё это Пашаев снял на видео. Его арестовали в сочинском аэропорту при попытке улететь из страны, передаёт телеграм-канал «Краснодар | Телетайп».

«Это вам кайф! Это мой Новый год, мои правила! <…> Мне плевать на их законы! У меня есть 100 баллов, они ничего не сделают!» — кричал на кураже блогер.

Также Пашаев заявил на камеру, что готов заняться сексом с полицейскими и их матерями. Теперь на блогера заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» и составлены административные протоколы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для нарушителя.