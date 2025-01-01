В Черногории произошла стрельба в кафе, семь человек погибли

Сегодня в одном из кафе черногорского города Цетинье произошла стрельба. По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об инциденте сообщает национальное телевидение RTCG.

Семь человек погибли сегодня в результате стрельбы в Цетине. Видео © RTCG

«Вооружённый преступник скрылся с места преступления. Управление полиции призывает граждан оставаться дома и не покидать свои квартиры», — говорится в сообщении.

В местном управлении полиции рассказали, что после жестокой расправы над людьми вооружённый 45-летний преступник покинул заведение и пустился в бега. Там также уточнили, что это единичное происшествие, которое не связано с разборками организованных криминальных групп. Для урегулирования кризисной ситуации на место направлены специальные подразделения полиции.