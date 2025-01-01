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Регион
1 января, 18:55

В Черногории произошла стрельба в кафе, семь человек погибли

Сегодня в одном из кафе черногорского города Цетинье произошла стрельба. По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об инциденте сообщает национальное телевидение RTCG.

Семь человек погибли сегодня в результате стрельбы в Цетине. Видео © RTCG

«Вооружённый преступник скрылся с места преступления. Управление полиции призывает граждан оставаться дома и не покидать свои квартиры», — говорится в сообщении.

В местном управлении полиции рассказали, что после жестокой расправы над людьми вооружённый 45-летний преступник покинул заведение и пустился в бега. Там также уточнили, что это единичное происшествие, которое не связано с разборками организованных криминальных групп. Для урегулирования кризисной ситуации на место направлены специальные подразделения полиции.

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Сегодня страшный случай произошёл и в Соединённых Штатах. В Новом Орлеане водитель грузовика наехал на толпу людей, а затем вышел из машины и начал стрелять по прохожим. По предварительным данным, пострадали около 30 человек, ещё 10 погибли. Нападавший был нейтрализован. Его личность установили, сейчас проверяют возможные связи с террористическими группировками. Избранный президент США Дональд Трамп связал теракт с преступностью из-за нелегальной миграции. Республиканец также отметил, что его команда окажет помощь Новому Орлеану в расследовании происшествия и восстановлении после трагедии.

Обложка ©

RTCG

Алена Пенчугина
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