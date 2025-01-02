Число погибших во время стрельбы в кафе Черногории возросло до 10

Количество жертв стрельбы в кафе Черногории достигло десяти. Среди погибших оказались двое детей. Об этом сообщил глава МВД Данило Шаранович, его слова передает местный портал RTCG.

Полиция Черногории заявила, что во второй половине дня в районе Байице мужчина открыл огонь в кафе, убив несколько человек, после чего скрылся.

«Пострадавших отправили в Клинический центр Подгорицы. Стрелявшим оказался Аца Мартинович. Подозреваемый также убил нескольких членов своей семьи», — сказал министр.

Из четырёх раненых двоих уже прооперировали, а двум другим продолжают оказывать помощь. Полиция ведёт поиски преступника. Шаранович призвал жителей в Цетине оставаться дома до завершения операции. Он отметил, что зона поисков сузилась.