Число жертв стрельбы в Черногории выросло до 12, среди них — двое детей
Количество жертв в результате стрельбы в черногорском городе Цетинье увеличилось до 12, среди них двое детей. Об этом заявила прокурор Высшей государственной прокуратуры в Подгорице Андрияна Настич.
«Во время этого происшествия погибло 12 человек, в том числе двое детей», — доложила она, уточнив, что злоумышленник совершил убийства в пяти различных местах.
Четырёх раненых уже прооперировали в клиническом центре страны, уточнил глава медучреждения Александар Радович. По его словам, трое пострадавших на данный момент находятся в стабильно тяжёлом состоянии, ещё один — в критическом.
Напомним, трагедия произошла вечером 1 января в Цетине. Сообщалось, что мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих. Среди погибших есть и члены семьи преступника. Министр внутренних дел Данило Шаранович указал, что подозреваемого звали Ацо Мартинович. Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура.
RTCG / Biljana Rovčanin