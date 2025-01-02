Число жертв стрельбы в Черногории выросло до 12, среди них — двое детей

Количество жертв в результате стрельбы в черногорском городе Цетинье увеличилось до 12, среди них двое детей. Об этом заявила прокурор Высшей государственной прокуратуры в Подгорице Андрияна Настич.

«Во время этого происшествия погибло 12 человек, в том числе двое детей», — доложила она, уточнив, что злоумышленник совершил убийства в пяти различных местах.