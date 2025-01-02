Застреливший 10 человек в кафе Черногории мужчина умер после попытки суицида

Мужчина, который устроил стрельбу в Цетине и лишил жизни как минимум 10 человек, включая двух подростков, скончался после попытки покончить с собой. Об этом сообщил министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович на экстренной пресс-конференции.