Застреливший 10 человек в кафе Черногории мужчина умер после попытки суицида
Открывший стрельбу в кафе Цетине Ацо Мартинович. Обложка © gov.me/mup/policija
Мужчина, который устроил стрельбу в Цетине и лишил жизни как минимум 10 человек, включая двух подростков, скончался после попытки покончить с собой. Об этом сообщил министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович на экстренной пресс-конференции.
Он подчеркнул, что полицейская операция прошла успешно. Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось изолировать преступника.
«Когда преступник оказался в безвыходном положении, он попытался совершить суицид», — сказал Шаранович, добавив, что от полученных ранений злоумышленник умер по пути в больницу.
Ранее министр указал, что подозреваемого звали Ацо Мартинович. По его словам, среди жертв оказались несколько членов семьи стрелявшего. Напомним, трагедия произошла вечером 1 января в одном из кафе в Цетине. В связи с этим правительство объявило трёхдневный траур.