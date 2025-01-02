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2 января, 00:10

Застреливший 10 человек в кафе Черногории мужчина умер после попытки суицида

Открывший стрельбу в кафе Цетине Ацо Мартинович. Обложка © gov.me/mup/policija

Открывший стрельбу в кафе Цетине Ацо Мартинович. Обложка © gov.me/mup/policija

Мужчина, который устроил стрельбу в Цетине и лишил жизни как минимум 10 человек, включая двух подростков, скончался после попытки покончить с собой. Об этом сообщил министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович на экстренной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что полицейская операция прошла успешно. Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось изолировать преступника.

«Когда преступник оказался в безвыходном положении, он попытался совершить суицид», — сказал Шаранович, добавив, что от полученных ранений злоумышленник умер по пути в больницу.

В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине
В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине

Ранее министр указал, что подозреваемого звали Ацо Мартинович. По его словам, среди жертв оказались несколько членов семьи стрелявшего. Напомним, трагедия произошла вечером 1 января в одном из кафе в Цетине. В связи с этим правительство объявило трёхдневный траур.

Лия Мурадьян
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