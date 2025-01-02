В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине

В Черногории объявлен трёхдневный траур после массового убийства в городе Цетине, где местный житель застрелил 10 человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает RTCG.

«Ужасная трагедия поразила нас всех. Сейчас все полицейские бригады, все, что есть, находятся в Цетине. Мы ищем преступника, мы на правильном пути», — подчеркнул глава правительства.