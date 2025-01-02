В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине
Сотрудники полиции на месте стрельбы в Цетине. Обложка © RTCG / Biljana Rovčanin
В Черногории объявлен трёхдневный траур после массового убийства в городе Цетине, где местный житель застрелил 10 человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает RTCG.
Премьер-министр страны Милойко Спаич заявил, что все полицейские подразделения страны участвуют в поисках нападавшего.
«Ужасная трагедия поразила нас всех. Сейчас все полицейские бригады, все, что есть, находятся в Цетине. Мы ищем преступника, мы на правильном пути», — подчеркнул глава правительства.
Напомним, инцидент произошёл 1 января в районе Байице, где, по предварительной информации, в одном из местных кафе произошла ссора, после чего мужчина открыл огонь. Среди погибших есть и члены семьи преступника. В местном управлении полиции рассказали, что после жестокой расправы над людьми вооружённый 45-летний злоумышленник покинул заведение и пустился в бега.