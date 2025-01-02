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1 января, 23:20

В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине

Сотрудники полиции на месте стрельбы в Цетине. Обложка © RTCG / Biljana Rovčanin

Сотрудники полиции на месте стрельбы в Цетине. Обложка © RTCG / Biljana Rovčanin

В Черногории объявлен трёхдневный траур после массового убийства в городе Цетине, где местный житель застрелил 10 человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает RTCG.

Премьер-министр страны Милойко Спаич заявил, что все полицейские подразделения страны участвуют в поисках нападавшего.

«Ужасная трагедия поразила нас всех. Сейчас все полицейские бригады, все, что есть, находятся в Цетине. Мы ищем преступника, мы на правильном пути», — подчеркнул глава правительства.

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Напомним, инцидент произошёл 1 января в районе Байице, где, по предварительной информации, в одном из местных кафе произошла ссора, после чего мужчина открыл огонь. Среди погибших есть и члены семьи преступника. В местном управлении полиции рассказали, что после жестокой расправы над людьми вооружённый 45-летний злоумышленник покинул заведение и пустился в бега.

Анатолий Цейко
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