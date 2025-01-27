Одноклассница избила до сотрясения дочь известного скрипача в музыкальной школе в Москве
SHOT: Дочь скрипача Марио Дюранда получила сотрясение в школьной драке в Москве
Марио Дюранд с дочкой. Фото © VK / Mario Durand
Дочь известного скрипача Марио Дюранда получила сотрясение мозга после драки с одноклассницей в московской музыкальной школе. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент случился в Центральной музыкальной школе. 11-летняя дочь Дюранда повздорила с другой девочкой на перемене. Атмосфера накалялась, делая драку неизбежной, и в итоге две юные музыкантки решили настучать друг другу «в бубен». Одной из них досталось нехило, поэтому педагогам пришлось вызывать скорую.
Дочку скрипача увезли в больницу, где ей диагностировали сотрясение и миоптический астигматизм — дефект зрения, при котором человек видит размыто вдаль. Сам Марио Дюранд заявил, расследование уже проводится.
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