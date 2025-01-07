В Приангарье мигрант прогрыз ухо подростку

Подросток из Усть-Кута едва не лишился уха в результате драки с мигрантом. Как сообщает в своём телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, 2 января 17-летний молодой человек столкнулся с 36-летним уроженцем Узбекистана. Их словесный конфликт перерос в физическое насилие.

В результате ссоры с рукоприкладством мужчина укусил несовершеннолетнего за ухо. Подростка госпитализировали, медики диагностировали у него открытую рану ушной раковины.

«В отношении мужчины составлен административный протокол, в ближайшее время он должен выехать за пределы страны, в связи с нарушением миграционного законодательства», — сообщает Афанасьева.