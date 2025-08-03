Пил из луж и голодал: Россиянин 5 дней плутал по лесу, пока спасатели не засекли его с БПЛА

В Якутии в районе Намского тракта спасли 59-летнего мужчину, который 30 июля ушёл в лес за грибами и заблудился. Всё это время спасатели и волонтёры вели поиски. Пострадавшего нашли ослабшим и потерявшим надежду на спасение. Мужчина пять дней не ел, а воду пил из луж. О случившемся пишет якутская Служба спасения.

В Якутии в лесу спасли мужчину. Видео © Telegram / Служба спасения Якутии

«Спасатели увидели его с БПЛА. Не могли разглядеть, было видно, что кто-то стоит, не двигаясь. Думали, может животное какое, решили проверить. Подойдя ближе, я услышал, как кашляет человек. Сразу поняли «Нашли!» — рассказал старший в группе поисковиков Альберт Ноев.

Первые дни мужчина выходил на связь по телефону, но он не мог объяснить спасателям, где именно находится, а также не умел пользоваться геолокацией в телефоне. Кроме того, у него оказалось больное сердце, поэтому мужчина терял сознание и не мог адекватно оценить обстановку. Его нашли около горы у расщелины. Рядом на тропе были видны следы медведя.

Первое, что сказал мужчина, увидев людей: «Наконец-то меня нашли». После этого он больше не мог говорить длительное время из-за шокового состояния, к машине скорой помощи его вели под руки. Позже пострадавший рассказал, что с собой у него не было еды, поэтому он питался ягодами и листьями. Воду ему приходилось пить прямо из луж, а спать под открытым небом, несмотря на холодные ночи.