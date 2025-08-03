Губернатор сообщил об отражении налёта более 25 БПЛА на Воронеж и область

В Воронежской области силы ПВО уничтожили свыше 25 украинских беспилотников, пострадали четыре человека. Такие данные приводит губернатор региона Александр Гусев. В двух районах Воронежа власти ввели режим ЧС для оперативного устранения последствий атаки.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 БПЛА. На эту минуту в больницах города остаются трое из четверых пострадавших», — сказал чиновник.

По его данным, 79-летняя женщина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, ещё у двух пострадавших травмы средней тяжести. Сейчас проводится осмотр места происшествия. Известно, что несколько частных домов повреждены.