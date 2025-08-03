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Регион
3 августа, 08:43

Губернатор сообщил об отражении налёта более 25 БПЛА на Воронеж и область

Гусев: В Воронеже и области за ночь сбито более 25 дронов ВСУ, ранены 4 жителя

Дроны ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Дроны ВСУ. Обложка © president.gov.ua

В Воронежской области силы ПВО уничтожили свыше 25 украинских беспилотников, пострадали четыре человека. Такие данные приводит губернатор региона Александр Гусев. В двух районах Воронежа власти ввели режим ЧС для оперативного устранения последствий атаки.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 БПЛА. На эту минуту в больницах города остаются трое из четверых пострадавших», — сказал чиновник.

По его данным, 79-летняя женщина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, ещё у двух пострадавших травмы средней тяжести. Сейчас проводится осмотр места происшествия. Известно, что несколько частных домов повреждены.

Четыре человека пострадали в Воронежской области в результате атаки БПЛА
Четыре человека пострадали в Воронежской области в результате атаки БПЛА

В течение ночи со 2 на 3 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата. 18 из них сбито над Воронежской областью.

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Татьяна Миссуми
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