Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 11:08

65 машин и мотоциклов сгорели в гаражном комплексе в Екатеринбурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

В Екатеринбурге случился масштабный пожар в гаражном комплексе, который нанёс серьёзный ущерб автотранспорту. По данным пресс-службы МЧС России, огонь охватил множество автомобилей и квадроциклов, повредив 67 транспортных средств.

Пожар в гараже. Видео © Telegram / МЧС Свердловской области

Спасатели оперативно локализовали и полностью ликвидировали возгорание. В результате инцидента пострадали 65 легковых машин и 2 квадроцикла, находившихся в охваченных пламенем гаражах.

Причины возникновения пожара пока устанавливаются специалистами. В ведомстве подчеркнули, что благодаря быстрой реакции пожарных удалось предотвратить ещё более масштабные разрушения и возможные жертвы.

К настоящему моменту пожар удалось потушить. В процессе были задействованы 55 специалистов и 18 единиц техники.

Кондратьев: Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи тушат 127 человек
Кондратьев: Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи тушат 127 человек

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве на Ленинском проспекте произошёл пожар, в ходе которого пострадали два маленьких ребёнка возрастом 3 года и 7 лет. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, у второго — средней тяжести. Они были единственными пострадавшими.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar