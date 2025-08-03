65 машин и мотоциклов сгорели в гаражном комплексе в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге случился масштабный пожар в гаражном комплексе, который нанёс серьёзный ущерб автотранспорту. По данным пресс-службы МЧС России, огонь охватил множество автомобилей и квадроциклов, повредив 67 транспортных средств.
Пожар в гараже. Видео © Telegram / МЧС Свердловской области
Спасатели оперативно локализовали и полностью ликвидировали возгорание. В результате инцидента пострадали 65 легковых машин и 2 квадроцикла, находившихся в охваченных пламенем гаражах.
Причины возникновения пожара пока устанавливаются специалистами. В ведомстве подчеркнули, что благодаря быстрой реакции пожарных удалось предотвратить ещё более масштабные разрушения и возможные жертвы.
К настоящему моменту пожар удалось потушить. В процессе были задействованы 55 специалистов и 18 единиц техники.
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