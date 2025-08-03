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Регион
3 августа, 10:52

Первый самолёт вылетел из Петербурга в Геленджик

Обложка © пресс-служба аэропорта Пулково

Обложка © пресс-служба аэропорта Пулково

В Санкт-Петербурге возобновили прямые рейсы в Геленджик, сегодня из Пулково в южный город отправился первый самолёт. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

«В аэропорту Пулково возобновились прямые перелеты в солнечный Геленджик. Сегодня состоялся первый рейс Utair на черноморский курорт. Представители Пулково и авиакомпании поздравили 14-ого зарегистрировавшегося на рейс пассажира. Этот номер выбран не случайно – в Геленджике находится самая длинная в России 14-километровая набережная», — говорится в тексте.

Отправиться в Геленджик из Петербурга можно три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Рейсы обслуживаются авиакомпаниями Utair и Smartavia. Полёт займёт чуть более четырёх часов.

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Ранее в июле в Геленджике приземлился первый после трёхлетнего перерыва рейс из Москвы. Самолёт был почти полностью заполнен, раскуплены 175 мест из 183. Все меры безопасности приняты, заверили в Росавиации. Открытие аэропорта позволит значительно улучшить транспортное сообщение с курортом в разгар летнего сезона.

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Татьяна Миссуми
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