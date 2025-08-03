Первый самолёт вылетел из Петербурга в Геленджик

В Санкт-Петербурге возобновили прямые рейсы в Геленджик, сегодня из Пулково в южный город отправился первый самолёт. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

«В аэропорту Пулково возобновились прямые перелеты в солнечный Геленджик. Сегодня состоялся первый рейс Utair на черноморский курорт. Представители Пулково и авиакомпании поздравили 14-ого зарегистрировавшегося на рейс пассажира. Этот номер выбран не случайно – в Геленджике находится самая длинная в России 14-километровая набережная», — говорится в тексте.

Отправиться в Геленджик из Петербурга можно три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Рейсы обслуживаются авиакомпаниями Utair и Smartavia. Полёт займёт чуть более четырёх часов.