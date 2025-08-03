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Регион
3 августа, 11:17

Режим ЧС из-за падения обломков БПЛА вводят в двух районах Воронежа

Вид на Воронеж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Вид на Воронеж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Власти вводят режим ЧС в двух районах Воронежа для скорейшего устранения последствий падения обломков БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Осмотр повреждённых территорий продолжается. В муниципалитетах уже готовятся приступить к устранению последствий. Никому из граждан, чье жильё пострадало, размещение в ПВР пока не потребовалось. Для оперативного устранения последствий в двух районах Воронежа будет введён режим ЧС. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он.

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Напомним, что от сегодняшнего налёта беспилотников в Воронежской области пострадали четыре человека. Кроме того был полностью разрушен частный дом, ещё несколько построек получили повреждения. В пригороде были от огня пострадали автомагазин и сарай.

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Юрий Лысенко
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