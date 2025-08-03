Режим ЧС из-за падения обломков БПЛА вводят в двух районах Воронежа

Власти вводят режим ЧС в двух районах Воронежа для скорейшего устранения последствий падения обломков БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Осмотр повреждённых территорий продолжается. В муниципалитетах уже готовятся приступить к устранению последствий. Никому из граждан, чье жильё пострадало, размещение в ПВР пока не потребовалось. Для оперативного устранения последствий в двух районах Воронежа будет введён режим ЧС. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он.