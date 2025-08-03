Зеленский подписал указ о введении санкций против капитанов теневого флота РФ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский ввёл санкции против капитанов российского «теневого флота». По его словам, из трёх пакетов против РФ один уже действует.

«Сегодня провёл совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применён — санкции против капитанов российского теневого флота», — сказал он.

В указе фигурируют 94 человека, среди которых граждане России, Грузии, Китая и Бангладеша. Помимо этого, Зеленский намерен синхронизировать ограничения с международными партнёрами, чтобы увеличить давление на Россию.