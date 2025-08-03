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3 августа, 15:20

Зеленский подписал указ о введении санкций против капитанов теневого флота РФ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский ввёл санкции против капитанов российского «теневого флота». По его словам, из трёх пакетов против РФ один уже действует.

«Сегодня провёл совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применён — санкции против капитанов российского теневого флота», — сказал он.

В указе фигурируют 94 человека, среди которых граждане России, Грузии, Китая и Бангладеша. Помимо этого, Зеленский намерен синхронизировать ограничения с международными партнёрами, чтобы увеличить давление на Россию.

Зеленский ввёл санкции против 90 российских компаний
Зеленский ввёл санкции против 90 российских компаний

Напомним, что закон обязывает Службу безопасности Украины бороться с так называемым «теневым флотом» России. Указ направлен на борьбу с судами и воздушными судами, якобы задействованными в теневой транспортировке энергоресурсов, военного снаряжения и техники. Речь идёт о попытке ограничить обход санкционного давления со стороны Запада и перехватить потоки, которые Киев считает частью теневой логистики Москвы.

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Юлия Сафиулина
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