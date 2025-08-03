Установлена личность туристки, погибшей из-за падения дерева в Дербенте

Из-за несчастного случая в Дербенте погибла жительница Йошкар-Олы. Об этом сообщил глава города Ханлара Пашабеков.

«От имени администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Елены Красновой, жительницы города Йошкар-Ола. Мы уже связались с её супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь. Это тяжёлое и скорбное событие для всех нас», — написал он в своём телеграм-канале.

Двое пострадавших оказались из Москвы, они были госпитализированы в городскую больницу. По словам Пашабекова, угрозы для жизни нет, граждане получают необходимую медицинскую помощь. По данному факту будет проведена тщательная проверка, чтобы не допустить повторения трагедии.