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Регион
3 августа, 16:40

Установлена личность туристки, погибшей из-за падения дерева в Дербенте

Туристка, погибшая в Дербенте из-за упавшего дерева, была из Йошкар-Олы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Из-за несчастного случая в Дербенте погибла жительница Йошкар-Олы. Об этом сообщил глава города Ханлара Пашабеков.

«От имени администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Елены Красновой, жительницы города Йошкар-Ола. Мы уже связались с её супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь. Это тяжёлое и скорбное событие для всех нас», написал он в своём телеграм-канале.

Двое пострадавших оказались из Москвы, они были госпитализированы в городскую больницу. По словам Пашабекова, угрозы для жизни нет, граждане получают необходимую медицинскую помощь. По данному факту будет проведена тщательная проверка, чтобы не допустить повторения трагедии.

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Напомним, что стало известно о смерти женщины при падении дерева в исторической части Дербента, двое пострадали. Инцидент произошёл в Джума-мечети. Сотрудники межрайонного следственного отдела приступили к процессуальной проверке происшествия. Соответствующее решение будет принято после выяснения всех обстоятельств трагедии.

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Юлия Сафиулина
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