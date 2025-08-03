В Дербенте упавшее дерево убило женщину, ещё две жительницы пострадали

Три женщины пострадали при падении дерева в исторической части Дербента, одна из них погибла. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Республике Дагестан.

«По предварительным данным, 3 августа 2025 года, в Дербенте у Джума-мечети на трёх женщин упало дерево. В результате падения дерева одна женщина погибла, ещё две доставлены в лечебное учреждение», — сказано в публикации.

Сотрудники межрайонного следственного отдела приступили к процессуальной проверке происшествия. Соответствующее решение будет принято после выяснения всех обстоятельств трагедии.