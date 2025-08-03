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Регион
3 августа, 15:05

В Дербенте упавшее дерево убило женщину, ещё две жительницы пострадали

Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Три женщины пострадали при падении дерева в исторической части Дербента, одна из них погибла. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Республике Дагестан.

«По предварительным данным, 3 августа 2025 года, в Дербенте у Джума-мечети на трёх женщин упало дерево. В результате падения дерева одна женщина погибла, ещё две доставлены в лечебное учреждение», сказано в публикации.

Сотрудники межрайонного следственного отдела приступили к процессуальной проверке происшествия. Соответствующее решение будет принято после выяснения всех обстоятельств трагедии.

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Ранее Life.ru рассказывал, как житель республики Чувашия погиб при попытке вытравить плесень из подвала своего гаража. 86-летний мужчина выбрал радикальный способ дезинфицировать помещение: накидал туда шишек от хвойных деревьев и поджёг. Пенсионер задохнулся, надышавшись дымом, а ещё шестеро человек — его родные и соседи — пострадали, пытаясь спасти мужчину из горящего гаража.

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Юрий Лысенко
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