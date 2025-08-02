В Чувашии мужчина погиб при борьбе с плесенью, ещё шесть человек пострадали
Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале. Обложка © СУ СК РФ по Чувашской республике
Житель Чувашии погиб во время попытки избавиться от плесени в подвале гаража. 86-летний мужчина развёл там огонь с помощью дыма от шишек хвойных деревьев, сообщили в следственном управлении СК по региону.
«1 августа в селе Чурачики Цивильского округа мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев развёл там огонь. В результате мужчина погиб от отравления продуктами горения», — говорится в заявлении.
В результате происшествия также пострадали ещё шесть человек, включая дочь погибшего и его соседей, которые пытались помочь мужчине. Спасатели, прибывшие на место, оказали пострадавшим первую помощь. В настоящее время они находятся в токсикологическом отделении больницы. Следственный комитет проводит доследственную проверку и назначил необходимые судебные экспертизы.
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