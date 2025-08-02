Женщина умерла после того, как её ногу облизала собака

83-летняя жительница Норфолка Джун Бакстер получила порез на ноге 29 июня, а спустя примерно неделю скончалась, потому что рану облизала собака её внучки. Об этом сообщает газета The Sun.

Женщина поранила ногу в своём доме и позвонила родным, чтобы ей помогли. В итоге на выручку к бабушке пришла её внучка Кейтлан вместе со своей собакой. Медики обработали рану, но на следующий день Джун резко стало плохо. 1 июля её увезли в больницу, где через неделю она умерла от септического шока.

Врачи потом нашли в ране бактерию Pasteurella multocida — микроорганизм, обычно обитающий во рту домашних животных. Специалисты считают, что именно он стал причиной воспаления и заражения.

Дочь покойной, Клэр Вуттен, подчеркнула, что её мать была сильной и самостоятельной женщиной, ранее перенёсшей сепсис. Она отметила, что собака действительно могла полизать рану на ноге пожилой женщины. К тому же пёсик внучки очень нравился Джун.