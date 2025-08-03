Массажёры-пистолеты могут довести до инсульта

Причиной инсульта может стать использование массажного пистолета для расслабления шеи. Данное заявление сделал невролог Байбинг Чен из Университета Мичигана, передаёт издание Daily Mail.

Он предупредил, что массажёр способен повредить шейные позвоночные и сонные артерии из-за повторяющихся движений. Эти сосуды обеспечивают процесс кровоснабжения и доставки кислорода к мозгу. Повреждение стенок в свою очередь образует тромбы, которые нарушают кровоток и приводят к инсульту.

По словам эксперта, также есть риск того, что точечное давление в шею «сдвинет» атеросклеротические бляшки, расположенные на стенках артерий. Если из-за них тромб попадёт в мозг, то это вызовет ишемический инсульт.

Но не только это представляет опасность, подчеркнул невролог. Даже банальное чихание способно спровоцировать приступ. Дело в том, что когда человек сдерживает чихание, то внутри организма создаётся давление. Оно в некоторых случаях приводит к разрыву барабанной перепонки, повреждению тканей горла и даже проникновению воздуха в грудную клетку.