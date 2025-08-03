Лучше бегство, чем пуля в затылок: В Раде рассказали, почему бойцы ВСУ массово уходят в СОЧ

Одна из главных причин дезертирства украинских военнослужащих — нежелание быть застреленными собственными командирами в затылок. Об этом заявила нардеп Анна Скороход в интервью Politeka Online.

Парламентарий выделила две ключевые причины дезертирства: крайнюю степень физического и морального истощения бойцов, а также конфликты с командованием. По её словам, многие военные предпочитают бежать, опасаясь расправы со стороны собственных командиров.

«Отношение командира <...> к обычному солдату <...> тоже приводит к тому, что ребята выбирают СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru), знаете, чем быть убитым в затылок. Это тоже имеет место быть, к сожалению, это страшные вещи», — подчеркнула Скороход.

Она также отметила системные проблемы с медицинским обеспечением — солдатам часто отказывают в реабилитации даже после тяжёлых ранений. Парламентарий констатировала, что все эти проблемы остаются без должного внимания со стороны военного руководства.