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3 августа, 18:16

Лучше бегство, чем пуля в затылок: В Раде рассказали, почему бойцы ВСУ массово уходят в СОЧ

Нардеп Скороход: Бойцы бегут из ВСУ, чтобы не быть убитыми в затылок командирами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Одна из главных причин дезертирства украинских военнослужащих — нежелание быть застреленными собственными командирами в затылок. Об этом заявила нардеп Анна Скороход в интервью Politeka Online.

Парламентарий выделила две ключевые причины дезертирства: крайнюю степень физического и морального истощения бойцов, а также конфликты с командованием. По её словам, многие военные предпочитают бежать, опасаясь расправы со стороны собственных командиров.

«Отношение командира <...> к обычному солдату <...> тоже приводит к тому, что ребята выбирают СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru), знаете, чем быть убитым в затылок. Это тоже имеет место быть, к сожалению, это страшные вещи», — подчеркнула Скороход.

Она также отметила системные проблемы с медицинским обеспечением — солдатам часто отказывают в реабилитации даже после тяжёлых ранений. Парламентарий констатировала, что все эти проблемы остаются без должного внимания со стороны военного руководства.

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Ранее американский военный аналитик Майкл Кофман признал, что положение ВС Украины стабильно ухудшается под давлением российской пехоты и дронов и украинская оборона может рухнуть в любой момент. Штурмовые отряды ВС РФ проникают в тыл противника через разреженные из-за нехватки личного состава защитные линии и закрепляются на позиции. А беспилотники центра «Рубикон» кошмарят бойцов ВСУ и иностранных наёмников по всей линии фронта.

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Юрий Лысенко
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