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Регион
3 августа, 18:00

Гол Соболева принёс Зениту ничью в матче с ЦСКА в чемпионате России

Александр Соболев. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Александр Соболев. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

На 33-й минуте отличился игрок армейцев Алеррандро, для которого этот гол стал дебютным в в девятом матче в составе ЦСКА. Ничью хозяевам принёс Александр Соболев, реализовавший пенальти на 76-й минуте.

Оба клуба набрали по пять очков и занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице. В следующем туре «Зенит» 9 августа сыграет в Грозном против «Ахмата», ЦСКА в этот же день примет в Москве казанский «Рубин».

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Ранее Life.ru рассказывал, что гол Джона Кордобы на 87-й минуте принёс «Краснодару» победу над московским «Динамо» в РПЛ. Москвичи под руководством Валерия Карпина после трёх туров занимают девятое место в таблице, набрав четыре очка.

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Артур Лапсаков
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