Гол Соболева принёс Зениту ничью в матче с ЦСКА в чемпионате России

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

На 33-й минуте отличился игрок армейцев Алеррандро, для которого этот гол стал дебютным в в девятом матче в составе ЦСКА. Ничью хозяевам принёс Александр Соболев, реализовавший пенальти на 76-й минуте.

Оба клуба набрали по пять очков и занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице. В следующем туре «Зенит» 9 августа сыграет в Грозном против «Ахмата», ЦСКА в этот же день примет в Москве казанский «Рубин».