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Регион
4 августа, 00:44

В Одессе гремят взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Freepik / TravelScape

Обложка © Freepik / TravelScape

Серия взрывов прогремела в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов в Telegram-канале. По данным украинских СМИ, взрывы также продолжают раздаваться на юге страны.

Сирены воздушной тревоги работают в нескольких регионах на территории Украины. Режим воздушной опасности также действует по всей Одесской области.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные взяли под контроль трассу между Красноармейском и Константиновкой. Также После освобождения населённого пункта Александро-Калиново ВС РФ контролируют обе стороны Клебан-Быкского водохранилища.

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Лия Мурадьян
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