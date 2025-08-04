В Одессе гремят взрывы на фоне воздушной тревоги
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Серия взрывов прогремела в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов в Telegram-канале. По данным украинских СМИ, взрывы также продолжают раздаваться на юге страны.
Сирены воздушной тревоги работают в нескольких регионах на территории Украины. Режим воздушной опасности также действует по всей Одесской области.
Ранее Life.ru писал, что российские военные взяли под контроль трассу между Красноармейском и Константиновкой. Также После освобождения населённого пункта Александро-Калиново ВС РФ контролируют обе стороны Клебан-Быкского водохранилища.