В Одессе гремят взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов в Telegram-канале. По данным украинских СМИ, взрывы также продолжают раздаваться на юге страны.

Сирены воздушной тревоги работают в нескольких регионах на территории Украины. Режим воздушной опасности также действует по всей Одесской области.