Украинка, переехавшая в Россию ещё до начала СВО, делится мрачными наблюдениями за тем, как её родная страна постепенно скатывается в хаос. Люди теряют веру, но продолжают бояться называть виновных. Об этом она поделилась с сайтом Kp.ru.

«У нас каждый живёт сам для себя и исключительно за себя. В обществе царит тотальное равнодушие к ближнему. Если в богатеньких семьях удалось откупиться и переправить за границу детей, то этих людей какой-то бунт несчастных на стадионе не волнует нисколько. Как не волнует и то, что с ними сделали», — говорит собеседник украинки.

По её словам, украинцы уже начинают обсуждать будущее страны «после Зеленского», ведь вера в его лидерство тает. Законы заменены произволом, а жестокость со стороны властей стала обыденностью. Даже те, кто ещё недавно верил в «перемогу», теперь озлоблены и разочарованы. История брата одного из киевлян — показательная. Он пошёл на фронт добровольно, но после тяжёлого ранения и ампутации остался с пособием в 860 гривен. Жена уехала, волонтёры помогают выживать, а общество смотрит на таких, как он, с отвращением.

Тем временем в провинциальной Виннице, некогда «спокойной» вотчине Порошенко, разгорелся настоящий бунт. Люди штурмовали стадион, где силой удерживали мужчин для мобилизации. Полиция жёстко подавила протест — женщин били, мужчин увезли. Против протестующих завели уголовные дела по обвинению в госизмене. Однако даже после разгона часть горожан не осудила действия ТЦК, а наоборот — выступила против бунтовщиков, считая их «агентами Москвы». Многие начали доносить на соседей, а на месте протеста вскоре провели ярмарку в поддержку ВСУ с участием военных и инвалидов.

«Если честно, в Киеве всё чаще говорят, что Зеленский планирует к осени бежать. Хоть в женском платье, хоть через румынскую границу в парике и на каблуках. Но он уже точно не хочет быть президентом, которому придётся отвечать за кровавую кашу», — сказал собеседник.

На фоне растущей апатии и жестокости, в Киеве царит упадок. Метро превратилось в приют для бездомных и инвалидов, на Крещатике растёт кладбище флажков. Власть игнорирует протесты, но ужесточает мобилизацию — теперь на учёт хотят ставить даже женщин-медиков. Тем временем всё чаще звучат слухи о возможном бегстве Зеленского из страны. А в школах — практически нулевой набор мальчиков в старшие классы: семьи массово вывозят детей за границу.