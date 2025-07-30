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30 июля, 16:48

На Украине заявили о потере мозгового центра администрации Зеленского после убийства Портнова

УП: Администрация Зеленского лишилась мозгового центра после убийства Портного

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Администрация главаря киевского режима Владимира Зеленского лишилась мозгового центра после убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Информацию об этом передаёт «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Несколько собеседников «УП» в силовом блоке связывают кризис, в котором внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Андрея Портнова», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что сразу после убийства Портнова, которое произошло два месяца назад в Испании, в политических кругах возникли разного рода слухи. По некоторым данным, вертикаль бывшего комика потеряла свой мозговой центр, а замглавы офиса Зеленского Олег Татаров лишился не только близкого друга, но и большую часть влияния. Кроме того, собеседники газеты предположили, что недостаток экспертизы в администрации Зеленского после убийства Портнова стал причиной провала попытки лишить независимости антикоррупционные ведомства Украины.

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Напомним, что о смерти Андрея Портнова стало известно 21 мая. Убийца дожидался адвоката в городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида. Данные адвоката были опубликованы на сайте «Миротворец», куда выставляют «предателей» Украины. Также в Сеть выложили видео с места убийства. По словам блогера Анатолия Шария, Андрея Портнова убили по той же схеме, по которой в прошлом году в Испании было совершено покушение на него самого.

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Юлия Сафиулина
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