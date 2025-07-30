На Украине заявили о потере мозгового центра администрации Зеленского после убийства Портнова

Издание отмечает, что сразу после убийства Портнова, которое произошло два месяца назад в Испании, в политических кругах возникли разного рода слухи. По некоторым данным, вертикаль бывшего комика потеряла свой мозговой центр, а замглавы офиса Зеленского Олег Татаров лишился не только близкого друга, но и большую часть влияния. Кроме того, собеседники газеты предположили, что недостаток экспертизы в администрации Зеленского после убийства Портнова стал причиной провала попытки лишить независимости антикоррупционные ведомства Украины.