Не хожу в школу, делаю биты сам: Самый юный рэпер России взорвал соцсети треками про тёлок и бабки

В Сети стремительно набирает популярность самый юный рэпер страны — Артоня. Ему нет и десяти, но он уже выпускает треки, вдохновлённые взрослыми коллегами, и называет себя «саундклауд ребёнком». Публика разделилась: одни умиляются, другие шутят, что пора вызывать органы опеки. Об этом сообщил SHOT.

Самый юный рэпер России Артоня взорвал соцсети треками про тёлок и бабки. Видео © tiktok / screbenok

Псевдоним «саундклауд ребёнок» мальчик выбрал сам — он активно выкладывает треки в соцсети и на музыкальные платформы. В песнях он рассказывает о «лабубу», своей независимости и презрении к учёбе. Музыка Артони — это смесь инфлюенсерского стиля, подросткового максимализма и копирования взрослых рэперов, которых он активно слушает. Вдохновляется темами «бабок», «тёлок» и трудной жизни на районе — несмотря на свой возраст и молочные зубы. Но факт остаётся фактом — клипы Артони набирают миллионы просмотров.