Не хожу в школу, делаю биты сам: Самый юный рэпер России взорвал соцсети треками про тёлок и бабки
SHOT: В Сети обсуждают рэпера из России Артоню, которому меньше 10 лет
Самый юный рэпер России Артоня взорвал соцсети треками про тёлок и бабки. Обложка © tiktok / screbenok
В Сети стремительно набирает популярность самый юный рэпер страны — Артоня. Ему нет и десяти, но он уже выпускает треки, вдохновлённые взрослыми коллегами, и называет себя «саундклауд ребёнком». Публика разделилась: одни умиляются, другие шутят, что пора вызывать органы опеки. Об этом сообщил SHOT.
Самый юный рэпер России Артоня взорвал соцсети треками про тёлок и бабки. Видео © tiktok / screbenok
Псевдоним «саундклауд ребёнок» мальчик выбрал сам — он активно выкладывает треки в соцсети и на музыкальные платформы. В песнях он рассказывает о «лабубу», своей независимости и презрении к учёбе. Музыка Артони — это смесь инфлюенсерского стиля, подросткового максимализма и копирования взрослых рэперов, которых он активно слушает. Вдохновляется темами «бабок», «тёлок» и трудной жизни на районе — несмотря на свой возраст и молочные зубы. Но факт остаётся фактом — клипы Артони набирают миллионы просмотров.
В России растёт популярность несовершеннолетних рэперов, которые копируют взрослую рэп-культуру. Так, 13-летний артист по прозвищу «Молодой Владимир» может лишиться права выступать в Москве из-за жёстких текстов, в которых звучат строки про «обнал», «централ» и криминал. Хотя Владимир ещё не получил паспорт, его концерты уже проходят с пометкой 18+, а после одного из них на родителей составили административный протокол.