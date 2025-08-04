Запах победы: Фермеры окатили навозной жижей цыган, обосновавшихся на их землях

Французские фермеры применили необычный метод против незаконных стоянок. В Верхних Вогезах землевладельцы использовали тракторы для распыления навозной жижи, чтобы вытеснить цыганский табор. Кадры, демонстрирующие последствия таких действий, были опубликованы в Сети.

«Это единственный способ заставить их уйти, когда власти бездействуют», — пояснили местные фермеры региональным СМИ.

Цыгане набросились с кулаками на фермеров. Видео © Х / @visegrad24

Инцидент произошёл в июле после многочисленных жалоб на незаконные стоянки. Навозная жижа — смесь отходов животноводства с водой — создаёт устойчивый неприятный запах, делая территорию непригодной для пребывания. По словам очевидцев, метод оказался эффективным: уже через несколько часов незваные гости покинули участок.

На кадрах видно, как тракторы движутся по кругу, распыляя зловонную смесь, в то время как представители цыганской общины пытаются остановить технику собственными силами.

В социальных сетях видео с «навозной атакой» вызвало оживлённую дискуссию. Одни пользователи поддерживают фермеров, другие осуждают радикальные меры.