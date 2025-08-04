«Запухший, страшный урод»: Украинский певец Козловский запил после службы в ВСУ

Во время службы в ВСУ у украинского певца Виталия Козловского развился посттравматическим синдром. От отчаяния он начал пить, а спасло его только одно — спорт. Об этом он признался в интервью украинскому изданию.

«Я употреблял алкоголь, ходил запухший, страшный урод... Эмоционально меня это не вытягивало вообще», — рассказал он.

Козловский описал своё состояние как запущенное: постоянная усталость, депрессия, внешний вид, которого он сам стеснялся. В какой-то момент он понял, что нужно что-то менять, и полностью ушёл в спорт. Сейчас тренировки дважды в день стали его способом справляться с тревогами и возвращать контроль над жизнью.