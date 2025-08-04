Овечкин стал самым богатым игроком в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл всех по суммарному заработку за карьеру в НХЛ. По данным портала Sportrac, он стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории лиги.

Капитан «Вашингтона» за почти два десятилетия в НХЛ заработал 162 миллиона долларов (примерно 13 миллиардов рублей). Второе место в рейтинге занимает Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» — 156 млн долларов, а третьим стал ещё один россиянин — Евгений Малкин с доходом 147 млн долларов. Овечкин не только один из самых результативных игроков лиги, но и одна из главных её медийных фигур, что также влияет на его доходы.