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Регион
4 августа, 07:27

Овечкин стал самым богатым игроком в истории НХЛ

Sportrac: Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл всех по суммарному заработку за карьеру в НХЛ. По данным портала Sportrac, он стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории лиги.

Капитан «Вашингтона» за почти два десятилетия в НХЛ заработал 162 миллиона долларов (примерно 13 миллиардов рублей). Второе место в рейтинге занимает Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» — 156 млн долларов, а третьим стал ещё один россиянин — Евгений Малкин с доходом 147 млн долларов. Овечкин не только один из самых результативных игроков лиги, но и одна из главных её медийных фигур, что также влияет на его доходы.

«Спасибо всему «Вашингтону»: Овечкин получил престижную награду в США
«Спасибо всему «Вашингтону»: Овечкин получил престижную награду в США

Ранее Зал хоккейной славы в Торонто увековечил одно из ключевых достижений Александра Овечкина. В экспозиции «НХЛ сегодня» разместили свитер, в котором капитан «Вашингтона» стал рекордсменом по числу голов в истории лиги. Организация отметила, что этот момент занял особое место в карьере легендарного нападающего и теперь стал частью истории мирового хоккея.

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Милена Скрипальщикова
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