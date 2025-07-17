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17 июля, 05:32

«Спасибо всему «Вашингтону»: Овечкин получил престижную награду в США

ABC: Хоккеист Овечкин получил премию ESPY за рекорд по голам в НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Лауреатом престижной спортивной премии ESPY, присуждаемой телеканалами ABC и ESPN, стал российский хоккеист и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Он победил в номинации «Рекордное достижение» за историческое достижение в НХЛ.

«Приношу извинения за то, что не могу присутствовать на церемонии, но я вернулся домой и готовлюсь к предстоящему сезону. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку, моей семье, тренерам, партнерам по команде и всему «Вашингтону». Увидимся скоро», — сказал Овечкин.

Награда в номинации «Рекордное достижение» досталась российскому форварду за то, что он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Это достижение стало поворотным моментом в истории хоккея: Овечкин стал лучшим снайпером всех времён. Церемония вручения премии прошла в ночь на четверг.

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Напомним, что на прошлой неделе в Москве в честь Александра Овечкина прошёл благотворительный «Матч года». Торжественное мероприятие на «ЦСКА Арене» завершилось вручением звезде НХЛ нового внедорожника, а на льду появилась символическая отметка — «офис Овечкина». Именно из этой зоны форвард не раз забрасывал шайбы в ворота соперников, став живой легендой мирового хоккея.

Милена Скрипальщикова
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