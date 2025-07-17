«Спасибо всему «Вашингтону»: Овечкин получил престижную награду в США

Лауреатом престижной спортивной премии ESPY, присуждаемой телеканалами ABC и ESPN, стал российский хоккеист и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Он победил в номинации «Рекордное достижение» за историческое достижение в НХЛ.

«Приношу извинения за то, что не могу присутствовать на церемонии, но я вернулся домой и готовлюсь к предстоящему сезону. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку, моей семье, тренерам, партнерам по команде и всему «Вашингтону». Увидимся скоро», — сказал Овечкин.

Награда в номинации «Рекордное достижение» досталась российскому форварду за то, что он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Это достижение стало поворотным моментом в истории хоккея: Овечкин стал лучшим снайпером всех времён. Церемония вручения премии прошла в ночь на четверг.