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Регион
4 августа, 07:37

Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли важный для защиты Димитрова укрепрайон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Российские силы заняли горно-обогатительную фабрику к востоку от Димитрова в ДНР, которая ранее использовалась украинскими военными как оборонительный пункт. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города», — передаёт его слова ТАСС.

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А ранее стало известно, что Армия России взяла под контроль стратегически важный пограничный пункт Гоптовка в Харьковской области. Контроль над данной территорией даёт значительное преимущество ВС РФ.

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Мария Любицкая
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