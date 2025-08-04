Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли важный для защиты Димитрова укрепрайон

Российские силы заняли горно-обогатительную фабрику к востоку от Димитрова в ДНР, которая ранее использовалась украинскими военными как оборонительный пункт. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города», — передаёт его слова ТАСС.