Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 09:24

«Постоянный приоритет»: В Кремле охарактеризовали работу Путина с новыми регионами

Песков: Работа с новыми регионами — постоянный приоритет Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Одним из ключевых направлений в деятельности президента России Владимира Путина остаётся работа с новыми регионами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, работа с новыми регионами российскими – это постоянный приоритет в работе главы государства», — сказал он на брифинге.

Песков напомнил, что президент регулярно уделяет внимание вопросам восстановления, поддержки и развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня Путин проведёт встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

«Нереалистично и невозможно»: В США неожиданно высказались о новых регионах России
«Нереалистично и невозможно»: В США неожиданно высказались о новых регионах России

Ранее сообщалось, что правительство выделит более 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах. Средства пойдут на компенсацию простоя сотрудников, что позволит сохранить трудовые коллективы и оборотные средства предприятий. С начала года на эти цели уже направлено свыше 2 миллиардов рублей.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar