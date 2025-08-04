«Постоянный приоритет»: В Кремле охарактеризовали работу Путина с новыми регионами
Песков: Работа с новыми регионами — постоянный приоритет Путина
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Одним из ключевых направлений в деятельности президента России Владимира Путина остаётся работа с новыми регионами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, работа с новыми регионами российскими – это постоянный приоритет в работе главы государства», — сказал он на брифинге.
Песков напомнил, что президент регулярно уделяет внимание вопросам восстановления, поддержки и развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня Путин проведёт встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Ранее сообщалось, что правительство выделит более 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах. Средства пойдут на компенсацию простоя сотрудников, что позволит сохранить трудовые коллективы и оборотные средства предприятий. С начала года на эти цели уже направлено свыше 2 миллиардов рублей.