«Постоянный приоритет»: В Кремле охарактеризовали работу Путина с новыми регионами

Одним из ключевых направлений в деятельности президента России Владимира Путина остаётся работа с новыми регионами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, работа с новыми регионами российскими – это постоянный приоритет в работе главы государства», — сказал он на брифинге.

Песков напомнил, что президент регулярно уделяет внимание вопросам восстановления, поддержки и развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня Путин проведёт встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.