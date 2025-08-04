Правительство объявило о новых мерах поддержки приграничных регионов
Кабмин выделит свыше 500 млн рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах
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Кабмин выделит свыше 500 млн рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти средства пойдут на компенсацию простоя работников, что позволит предприятиям сохранить коллективы и оборотные средства. С начала года на эти цели уже выделено свыше 2 млрд рублей.
Мишустин отметил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях бизнес сталкивается с трудностями из-за сложной обстановки. Для поддержки там действуют отсрочки по налогам и страховым взносам, льготы на лизинг оборудования и преференции в свободных экономических зонах.
Также правительство выделит более 16,5 млрд рублей 11 регионам на строительство и реконструкцию автодорог, включая приграничные территории. Финансирование затронет создание переходов, мостов и других объектов.
Особое внимание уделяется Курской области: ей направят свыше 40 млрд рублей на ежемесячные выплаты гражданам, потерявшим имущество. Мишустин подчеркнул, что поддержка приграничных регионов, согласно поручению президента, проводится системно и на постоянной основе.
Приграничные регионы России, такие как Курская, Белгородская и Брянская области, сталкиваются с экономическими вызовами из-за близости к зоне конфликта. Это влияет на работу бизнеса, стабильность рабочих мест и инфраструктуру. Правительство стремится минимизировать негативные последствия через финансовую поддержку, налоговые льготы и развитие транспортной сети, чтобы обеспечить стабильность и восстановление экономики в этих регионах.