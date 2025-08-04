Правительство объявило о новых мерах поддержки приграничных регионов

Кабмин выделит свыше 500 млн рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти средства пойдут на компенсацию простоя работников, что позволит предприятиям сохранить коллективы и оборотные средства. С начала года на эти цели уже выделено свыше 2 млрд рублей.

Мишустин отметил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях бизнес сталкивается с трудностями из-за сложной обстановки. Для поддержки там действуют отсрочки по налогам и страховым взносам, льготы на лизинг оборудования и преференции в свободных экономических зонах.

Также правительство выделит более 16,5 млрд рублей 11 регионам на строительство и реконструкцию автодорог, включая приграничные территории. Финансирование затронет создание переходов, мостов и других объектов.

Особое внимание уделяется Курской области: ей направят свыше 40 млрд рублей на ежемесячные выплаты гражданам, потерявшим имущество. Мишустин подчеркнул, что поддержка приграничных регионов, согласно поручению президента, проводится системно и на постоянной основе.