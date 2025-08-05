Палачи Донбасса: за что Россия объявила в розыск четырёх министров обороны Украины В базе розыска МВД России появилось 4 бывших министра обороны Украины: Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк. В отношении всех заведены уголовные дела о преступлениях, совершённых ВСУ на востоке Украины во время АТО и СВО. Кто они такие? 4 августа, 21:15 Четверо из 24 министров обороны Украины разыскиваются в России за преступления в Донбассе. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / NatalyFox, © ТАСС / Михаил Маркив, Максим Никитин, © Wikipedia / Kmu.gov.ua, Mil.gov.ua

В персональных карточках розыска Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка причина розыска не указана, однако в отношении первых троих на территории России заведены уголовные дела по подозрению в совершении преступлений в Донбассе.

Они занимали свои посты ещё во время проведения так называемой АТО. Коваль назначался ещё при и.о. президента Украины Александре Турчинове, следующие двое — Петром Порошенко*. Андрей Загороднюк назначен в конце августа 2019 года уже преемником Порошенко*, Владимиром Зеленским, и пробыл на своём посту всего полгода — до марта 2020-го.

Из героя СССР в палачи: за что Россия объявила в розыск экс-министра Коваля

Михаил Коваль первый в списке розыска МВД. Он был назначен 25 марта 2014 года и оказался самым короткоживущим на должности главы Минобороны — чуть больше двух месяцев он провёл в качестве и.о. и полноценным министром в итоге так и не стал. Однако именно Коваль по приказу Турчинова начал кровавую карательную операцию на востоке Украины. По итогам его командования Следственный комитет России возбудил в отношении генерал-полковника уголовное дело.

При этом жизнь Коваля до 1991 года была больше связана с Россией, чем с Украиной. Его служба проходила во времена СССР, в том числе и в Афганистане, — этот факт в Незалежной сейчас пытаются замалчивать. Коваль награждался советскими наградами: орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», медалью «За боевые заслуги».

В 1990 году в Москве Коваль окончил Военную академию имени Фрунзе, после чего был назначен заместителем командира 36-й отдельной воздушно-десантной бригады в Ленинградской области. В постсоветскую эпоху часто наведывался в Россию, а в 2013 году даже участвовал в церемонии открытия памятника легендарному «дяде Васе» — по сути, отцу ВДВ Василию Маргелову в Ульяновске.

Похоже, новые власти Украины в 2014 году просто купили генерала. Судя по сохранившимся в архивах (из публичного доступа они уже удалены) декларациям Михаила Коваля, после ухода с должности исполняющего обязанности министра обороны чиновник стал получать миллионные доходы.

Например, в 2018 году только на одной из своих должностей — первого заместителя секретаря СНБО — он официально заработал почти 1 млн 200 тыс. грн (около 3 млн рублей по тогдашнему курсу). К этому моменту генерал катался на японце Toyota Land Cruiser 120 Prado, а его семья обзавелась стометровой квартирой в центре столицы и загородным домом в Киево-Святошинском районе Киевской области площадью более 410 квадратов, стоящим на участке почти 1,2 тыс. кв. м.

Михаил Коваль находится в базе розыска МВД. Фото © МВД России

Позор Иловайска: как Гелетей похоронил сотни солдат и сбежал с поста

После Коваля в июле 2014 года пост министра обороны занял бывший начальник Госохраны Валерий Гелетей. В этой должности он продержался на месяц дольше своего предшественника — чуть больше трёх месяцев. По данным украинских СМИ, военачальник получил пост благодаря родственным и дружеским связям с рядом высших чиновников и, в частности, с бывшим руководителем Секретариата президента Украины Виктором Балогой.

На фото видно, что Гелетей «подписывает» присягу ручкой, закрытой колпачком. Фото © rus.lb.ua

Он запомнился тем, что свою присягу в Верховной раде подписал ручкой с закрытым колпачком. Судя по данным украинских источников, подпись генерал-полковника на присяге не появилась до сих пор. Кстати, тогда же новоиспечённый министр обороны обратился к Раде с заявлением, что проведёт парад победы в «украинском Севастополе».

На Украине Гелетей имеет репутацию коррупционера, связанного с рядом крупных этнических ОПГ. А кроме того, недалёкого карьериста. Поводом для отставки стали многочисленные обвинения со стороны депутатов Верховной рады — например, в разбазаривании военного имущества и недвижимости, а также в крупнейшем провале ВСУ в АТО, когда сотни украинских вояк были уничтожены ополченцами в Иловайском котле.

Подпись Валерия Гелетея так и не появилась под присягой члена кабинета министров Украины. Фото © rus.lb.ua

2 октября 2014 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело против Валерия Гелетея в организации убийств, геноциде и запрещённых методах войны в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины. В постановлении о возбуждении дела также фигурируют командир 25-й бригады Олег Микас и «пока неустановленные лица» из руководства 93-й бригады.

Лучший министр или палач? Как Полторак расстреливал города Донбасса

Степан Полторак пробыл министром обороны Украины без малого пять лет. Он стал последним главой министерства при Порошенко* и пришёл на пост с должности командующего Нацгвардии Украины. Примечательно, что в Незалежной его обвиняли в симпатиях к России и поддержке «режима Януковича» в его бытность начальником Академии внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Полторак действительно в советское время окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище, находившееся во Владикавказе (тогдашний Орджоникидзе), имел награды СССР, например за боевые заслуги. Однако в 2014 году полностью поддержал переворот, прошёл так называемую люстрационную проверку Верховной рады, и с тех пор его карьера пошла в гору.

Несмотря на коррупционные скандалы вроде закупок устаревших БМП по заоблачным ценам, в 2021 году тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный назвал Полторака «лучшим министром обороны в истории Украины».

Степан Полторак и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / DPA / Maurizio Gambarini

В 2015-м и 2017 году Следственный комитет России возбуждал в его отношении дела по подозрению в применении запрещённых средств ведения войны и геноциде. Согласно данным СКР, в 2015 году он отдал приказ прицельно расстрелять из тяжёлой артиллерии гражданские объекты в ДНР. В результате погибло 45 человек, было ранено более 160 человек, разрушено более 160 жилых домов, а также здание местного суда и подстанция шахты.

Связи решают: как сын нефтегазового олигарха возглавил Минобороны

Андрей Загороднюк стал министром обороны Украины уже при Зеленском — в августе 2019 года — и продержался в кресле около семи месяцев. Чиновнику 48 лет, и, судя по биографии, с армией его не связывает практически ничего — в разгар АТО, в 2015 году, он одним из первых смекнул, что на волонтёрской деятельности тоже можно зарабатывать, и сформировал вокруг себя так называемый Совет волонтёров. Организация попала в обойму околовоенных проектов правительства, и в итоге предприимчивый волонтёр даже возглавил Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Министры обороны США и Украины Марк Эспер и Андрей Загороднюк. Фото © ТАСС / EPA / VIRGINIA MAYO / POOL

Судя по данным украинских источников, Загороднюка в министры активно лоббировал опальный украинский олигарх Игорь Коломойский*. Скорее всего, сказались связи бизнесмена с отцом волонтёра — Павлом Загороднюком, владельцем компании «Группа Надра», занимавшейся производством оборудования для нефтегазовой сферы. Его бизнес-империя регулярно выигрывала тендеры таких гигантов украинского рынка, как «Укргаздобыча» и «Укртрансгаз». Как известно, нефтегаз — одна из сфер бизнеса, которая особенно привлекала Коломойского*. Загороднюка-старшего даже называли проводником его интересов.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов