МИД РФ направил ноту протеста ФРГ из-за слов посла в Японии о Курилах
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Российский МИД направил ноту протеста Посольству ФРГ. Причиной послужили комментарии посла Германии в Японии, ставящие под вопрос суверенитет РФ на Южных Курильских островах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
«4 августа посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов», — отметили в министерстве.
В дипведомстве указали, что заявления Зигмунд представляют собой откровенное посягательство на территориальную целостность РФ.
Ранее сообщалось, что даже теоретическая возможность передачи Курильских островов Японии была полностью исключена российскими властями. Это решение, принятое на высшем уровне, теперь имеет конституционное закрепление в основном законе РФ. Таким образом, любые дальнейшие переговоры и предложения, поступающие со стороны Японии, утрачивают свою значимость.