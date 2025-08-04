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Регион
4 августа, 15:37

МИД РФ направил ноту протеста ФРГ из-за слов посла в Японии о Курилах

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Российский МИД направил ноту протеста Посольству ФРГ. Причиной послужили комментарии посла Германии в Японии, ставящие под вопрос суверенитет РФ на Южных Курильских островах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«4 августа посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов», — отметили в министерстве.

В дипведомстве указали, что заявления Зигмунд представляют собой откровенное посягательство на территориальную целостность РФ.

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Ранее сообщалось, что даже теоретическая возможность передачи Курильских островов Японии была полностью исключена российскими властями. Это решение, принятое на высшем уровне, теперь имеет конституционное закрепление в основном законе РФ. Таким образом, любые дальнейшие переговоры и предложения, поступающие со стороны Японии, утрачивают свою значимость.

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Ольга Сливченко
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