МИД РФ направил ноту протеста ФРГ из-за слов посла в Японии о Курилах

Российский МИД направил ноту протеста Посольству ФРГ. Причиной послужили комментарии посла Германии в Японии, ставящие под вопрос суверенитет РФ на Южных Курильских островах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«4 августа посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов», — отметили в министерстве.

В дипведомстве указали, что заявления Зигмунд представляют собой откровенное посягательство на территориальную целостность РФ.