Немецкий посол поселился в особняке главы оппозиции и привёл в ярость премьера Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал немецкого посла Петера Фишера, который арендует в грузинской столице особняк, принадлежащий семье лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. В разговоре с журналистами глава правительства заявил, что действия дипломата свидительствуют о деградации ценностей европейской бюрократии.

«Когда европейский посол позволяет себе такое и снимает резиденцию у одного из лидеров оппозиции, это говорит о том, что ничего не осталось от тех ценностей, которые в прошлом были присущи европейской бюрократии», — сказал премьер-министр.

Кобахидзе напомнил, что посол ФРГ Петер Фишер в 2024 году сопровождал лидера партии «Лело» Мамуку Хазарадзе в предвыборных поездках, что глава правительства расценил как вмешательство во внутренние дела. Резиденцией дипломата стал особняк площадью 300 кв. м, принадлежащий супруге Хазарадзе.