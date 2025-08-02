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Регион
2 августа, 12:11

Немецкий посол поселился в особняке главы оппозиции и привёл в ярость премьера Грузии

Кобахидзе осудил посла ФРГ Фишера, снимающего дом в Тбилиси у главы оппозиции

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал немецкого посла Петера Фишера, который арендует в грузинской столице особняк, принадлежащий семье лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. В разговоре с журналистами глава правительства заявил, что действия дипломата свидительствуют о деградации ценностей европейской бюрократии.

«Когда европейский посол позволяет себе такое и снимает резиденцию у одного из лидеров оппозиции, это говорит о том, что ничего не осталось от тех ценностей, которые в прошлом были присущи европейской бюрократии», — сказал премьер-министр.

Кобахидзе напомнил, что посол ФРГ Петер Фишер в 2024 году сопровождал лидера партии «Лело» Мамуку Хазарадзе в предвыборных поездках, что глава правительства расценил как вмешательство во внутренние дела. Резиденцией дипломата стал особняк площадью 300 кв. м, принадлежащий супруге Хазарадзе.

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Ранее венгерский лидер Виктор Орбан назвал правительство Грузии «зверем, которого страшится весь ЕС». Премьер отметил мощный рост экономики страны — 7%, а также успешное снижение дефицита бюджета и госдолга, чего не могут добиться считающиеся развитыми экономики Евросоюза.

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Юрий Лысенко
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