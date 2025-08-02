Немецкий посол поселился в особняке главы оппозиции и привёл в ярость премьера Грузии
Кобахидзе осудил посла ФРГ Фишера, снимающего дом в Тбилиси у главы оппозиции
Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал немецкого посла Петера Фишера, который арендует в грузинской столице особняк, принадлежащий семье лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. В разговоре с журналистами глава правительства заявил, что действия дипломата свидительствуют о деградации ценностей европейской бюрократии.
«Когда европейский посол позволяет себе такое и снимает резиденцию у одного из лидеров оппозиции, это говорит о том, что ничего не осталось от тех ценностей, которые в прошлом были присущи европейской бюрократии», — сказал премьер-министр.
Кобахидзе напомнил, что посол ФРГ Петер Фишер в 2024 году сопровождал лидера партии «Лело» Мамуку Хазарадзе в предвыборных поездках, что глава правительства расценил как вмешательство во внутренние дела. Резиденцией дипломата стал особняк площадью 300 кв. м, принадлежащий супруге Хазарадзе.
Ранее венгерский лидер Виктор Орбан назвал правительство Грузии «зверем, которого страшится весь ЕС». Премьер отметил мощный рост экономики страны — 7%, а также успешное снижение дефицита бюджета и госдолга, чего не могут добиться считающиеся развитыми экономики Евросоюза.