«Ещё в 2022 году, когда глобальные либералы пытались расшатать ситуацию — и у нас, и у вас — чтобы помешать нашим странам сохранить нынешние правительства… Представьте, что было бы тогда. Но даже сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», — заявил политик.