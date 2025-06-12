Орбан назвал «зверя», которого боится весь Евросоюз
Орбан назвал правительство Грузии «зверем», который держит в страхе ЕС
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал резонансное заявление, назвав правительство Грузии «зверем», которого, по его мнению, страшится Евросоюз. Его слова приводит NewsGeorgia.
Орбан обосновал свою позицию, отметив, что Грузия демонстрирует семипроцентный экономический рост, одновременно добиваясь снижения бюджетного дефицита и государственного долга, что, по его словам, является предметом всеобщей зависти.
«Ещё в 2022 году, когда глобальные либералы пытались расшатать ситуацию — и у нас, и у вас — чтобы помешать нашим странам сохранить нынешние правительства… Представьте, что было бы тогда. Но даже сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», — заявил политик.
Орбан добавил, что Грузия первой приняла решение оказать сопротивление, и эта позиция вызывает глубокое понимание и солидарность со стороны Венгрии.
Ранее стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта» приступила к ужесточению миграционного законодательства. В Уголовный кодекс вводится новая санкция: принудительное выдворение иностранцев из Грузии с запретом на повторный въезд на определённый период.