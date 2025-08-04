«Ничего не пропадёт зря»: Зоопарк Дании призвал граждан скармливать ненужных питомцев хищникам

Зоопарк в Дании попросил местных жителей жертвовать ненужных домашних животных на корм хищникам. Как сообщает CBS News, это необходимо, чтобы имитировать для животных естественную пищевую цепочку.

Зоопарк расположен в датском городе Ольборг. Сотрудники готовы принимать кур, кроликов, морских свинок и даже лошадь. Отмечается, что зверям нужна настоящая добыча, похожая на ту, которую они ели бы в дикой природе. Все принесённые животные будет сначала «мягко усыплены», а потом переданы на корм хищникам. Предполагается, что люди будут сдавать домашних животных, к котором владельцы «потеряли интерес».

«Если у вас есть здоровое животное, которому пришло время уйти по разным причинам, смело передайте его нам. Животных гуманно усыпят, после чего их используют в качестве корма. Таким образом, ничего не пропадет зря», — говорится в сообщении зоопарка.

Если кто-то решит пожертвовать для этих целей целого коня, то владельцы смогут получить налоговый вычет на его рыночную стоимость. Особых требований для лошадей нет, их готовы брать если она пригодна для транспортировки и в последний месяц не лечилась.