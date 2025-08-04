Косачёв объяснил, почему Россия списывает долги некоторым странам

Россия продолжает поддерживать развивающиеся страны, в том числе путём списания долгов для укрепления сотрудничества. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.

Он отметил, что большая часть этих долгов образовалась ещё в советский период, когда СССР предоставлял развивающимся государствам безвозвратные займы. По его словам, тогда понимали, что эти средства не вернутся в экономику страны, поскольку являлись своеобразной платой за идеологический выбор. Так и произошло, однако, как пояснил Косачёв, согласно российскому законодательству, в частности Бюджетному кодексу, Россия не может предоставлять новые кредиты партнёрам, пока те не погасят предыдущие обязательства. Именно поэтому, чтобы решить эту проблему, приходится идти на списание задолженностей.

«Поэтому для того, чтобы расшить эту проблему, мы и идём вынужденным образом на списание этих долгов», — сказал Косачёв журналистам в кулуарах Парламентского форума в Туркменбаши.

Сенатор также добавил, что за последние два десятилетия Россия простила африканским странам долги на сумму свыше 20 миллиардов долларов.