Александр Розенбаум опроверг сообщения о госпитализации с пневмонией

Народный артист России Александр Розенбаум опроверг новости об ухудшении своего здоровья. Об этом сообщает Mash.

Ранее в телеграм-каналах сообщили, что музыкант якобы был госпитализирован с пневмонией в одну из московских больниц. 73-летний не подтвердил эту информацию и отметил, что с ним всё в порядке.