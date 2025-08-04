Александр Розенбаум опроверг сообщения о госпитализации с пневмонией
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Народный артист России Александр Розенбаум опроверг новости об ухудшении своего здоровья. Об этом сообщает Mash.
Ранее в телеграм-каналах сообщили, что музыкант якобы был госпитализирован с пневмонией в одну из московских больниц. 73-летний не подтвердил эту информацию и отметил, что с ним всё в порядке.
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Ранее стало известно, что скончался князь Александр Трубецкой, который являлся потомком Трубецких и Голицыных. Его госпитализировали 24 июля из-за проблем с дыханием, возникших в результате перенесённой пневмонии.