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Регион
4 августа, 18:40

Александр Розенбаум опроверг сообщения о госпитализации с пневмонией

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Народный артист России Александр Розенбаум опроверг новости об ухудшении своего здоровья. Об этом сообщает Mash.

Ранее в телеграм-каналах сообщили, что музыкант якобы был госпитализирован с пневмонией в одну из московских больниц. 73-летний не подтвердил эту информацию и отметил, что с ним всё в порядке.

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Ранее стало известно, что скончался князь Александр Трубецкой, который являлся потомком Трубецких и Голицыных. Его госпитализировали 24 июля из-за проблем с дыханием, возникших в результате перенесённой пневмонии.

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Никита Никонов
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