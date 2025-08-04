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4 августа, 19:45

Гордон* дал бесчеловечный совет жителям Донецка, столкнувшимся с дефицитом воды

Дмитрий Гордон*. Обложка © Wikipedia / Dmitry Neymyrok

Дмитрий Гордон*. Обложка © Wikipedia / Dmitry Neymyrok

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон* вызвал широкий общественный резонанс своим заявлением о ситуации с водоснабжением в Донецке. Соответствующее видео появилось в эфире его YouTube-канала. По словам Гордона*, жителям Донецка, столкнувшимся с дефицитом воды, следует употреблять мочу.

«Воды у вас нет. Не жалуйтесь. Всё хорошо. Пейте мочу. С утра до вечера свою. Закончится своя, пейте чужую. Жёстко, говорю? Жёстко», — заявил он.

Таким образом телеведущий отреагировал на сообщения о тяжёлой ситуации с водоснабжением в Донецке. Украинское издание «Страна.ua» заявило, что с июля подача воды осуществляется раз в три дня, а в некоторых районах — ещё реже.

В настоящее время в Донецке организована развозка воды цистернами, устанавливаются резервуары и оказывается помощь в доставке воды нуждающимся. Власти также стремятся зафиксировать цену на питьевую воду в магазинах.

Вынужденная мера: В ДНР введены ограничения на подачу воды из-за истощения запасов
Вынужденная мера: В ДНР введены ограничения на подачу воды из-за истощения запасов

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об инциденте на шахте «Краснолиманская». Вооружённые силы Украины осуществили подрыв промышленной инфраструктуры предприятия, являющегося вторым по величине угольным активом в республике. Шахта располагается вблизи города Родинское и в середине 2024 года добывала от 80 до 100 тысяч тонн угля ежемесячно.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

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Антон Голыбин
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