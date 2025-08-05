На Украине начнут подготовку детей к национальному сопротивлению с 14 лет

Министерство обороны Украины планирует внедрить курс «национального сопротивления» для детей с 14 лет, а также ввести новый предмет «Защита Украины» в школьную программу. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.

«Цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается с 14 лет. <…> Берём 14, «Джура», «Сокол» формируются, далее следующим идёт подготовка по обновленному предмету «Защита Украины», — заявил Хорт во время круглого стола в агентстве Укринформ.

В высших учебных заведениях предмет «Основы национального сопротивления» станет обязательным для изучения вместо базовой общевойсковой подготовки. Хорт подчеркнул, что новый подход к военной подготовке предусматривает тактическую и огневую подготовку, а также обучение обращению с оружием.

«Не хочешь проходить — отчисляйся из учебного заведения», — добавил он.

По его словам, после завершения обучения каждый гражданин будет обязан пройти базовую военную службу. В настоящее время на Украине идёт процесс формирования военно-подготовительных центров «18-60+», открытых для всех желающих.