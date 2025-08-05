Мать дагестанского террориста из «ан-Нусры»* попросила перевести его поближе к дому

Житель Дагестана Бийсолтан Джамалов, осуждённый за участие в сирийских террористических группировках, останется в колонии Костромской области — суд отказал его матери в просьбе перевести сына поближе к дому. Об этом сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

«Материалы дела не содержат данных о наличии исключительных обстоятельств, препятствующих ему отбывать наказание ... дальность расположения от места жительства близких родственников к таковым суд не относит, поскольку доказательства невозможности осуществлять свои права суду не предоставлены», — говорится в материалах дела.

Бийсолтан Джамалов осуждён на 12 лет колонии за участие в террористической организации и незаконном вооружённом формировании в Сирии. По данным суда, он вступил в «Джебхат ан-Нусру»* в 2016 году, а позже охранял позиции боевиков в пригороде Идлиба и провинции Латакия. После задержания в 2019 году его этапировали в колонию в Костромской области.

Мать осуждённого обратилась в суд, ссылаясь на хронические заболевания, бедственное положение и невозможность приезжать в столь отдалённый регион. Однако суд указал, что в отношении таких заключённых место отбывания наказания определяет ФСИН, и перевод возможен только при наличии исключительных оснований, которых в данном случае не усмотрели.

Ранее в Дагестане задержали двоих мужчин, которые входили в египетскую террористическую группировку, мечтавшую о создании всемирного халифата. С 2023 по 2024 год они собирали деньги через интернет и выполняли поручения организации. После возвращения в Россию в мае 2024 года их задержали и возбудили уголовное дело.