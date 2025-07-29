Двух дагестанцев задержали за участие в террористической деятельности в Египте
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Двоих жителей Дагестана задержали за участие в деятельности египетской террористической группировки, которая хотела создать всемирный халифат. Известно, что они состояли в ней с 2023 по 2024 год. Против них возбудили уголовное дело по статьям об организации и создании террористической организации, а также содействии в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
«В качестве её [организации] членов они выполняли возложенные на них обязанности, включая сбор денежных средств через сеть «Интернет»<...> В мае 2024 года указанные лица вернулись в Российскую Федерацию, после чего были задержаны правоохранительными органами и заключены под стражу», — рассказали сотрудники ФСБ.
Ранее в Тверской области двух мужчин осудили на 17 лет за подготовку диверсий. Они передали в Telegram личные данные российского военнослужащего, участвующего в СВО, и его семьи. Мужчины планировали вступить в запрещённую на территории России террористическую группировку.